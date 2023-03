Amici Serale seconda puntata | tutte le anticipazioni del 25 marzo 2023

Leggi su tag24

(Di venerdì 24 marzo 2023)25, tutto quello che c’è da sapere sulla registrazione delladel. Come il pubblico di Maria De Filippi ha ormai imparato la trasmissione non va più in onda in diretta il sabato sera, pertanto nella giornata di giovedì viene registrato ciò che poi andrà in onda. Dopo l’ospitata ... TAG24.