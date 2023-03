Uomini e Donne, Antonella Perini spiega perché lei e Luca Panont hanno lasciato gli studi senza parlare del loro amore (Di giovedì 23 marzo 2023) Abbiamo conosciuto Antonella Perini e Luca Panont qualche mese fa, all’interno della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi. La coppia, dopo tre mesi di conoscenza, ha deciso di abbandonare insieme il programma e inoltre, sarebbero in attesa di essere del primo figlio! Molto attiva sui social, Antonella ha risposto ad alcune curiosità dei fan. In primo luogo, l’ex dama ha rivelato per quale motivo ha abbandonato il programma insieme a Luca senza raccontare il loro amore: Purtroppo non è stata una nostra scelta non parlarne, Biagio e Riccardo prendevano molto spazio e non aveva senso rimanere senza parlarne. Quindi, di comune accordo con la redazione, abbiamo continuato a ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 marzo 2023) Abbiamo conosciutoqualche mese fa, all’interno della trasmissionedi Maria De Filippi. La coppia, dopo tre mesi di conoscenza, ha deciso di abbandonare insieme il programma e inoltre, sarebbero in attesa di essere del primo figlio! Molto attiva sui social,ha risposto ad alcune curiosità dei fan. In primo luogo, l’ex dama ha rivelato per quale motivo ha abbandonato il programma insieme araccontare il: Purtroppo non è stata una nostra scelta non parlarne, Biagio e Riccardo prendevano molto spazio e non aveva senso rimanereparlarne. Quindi, di comune accordo con la redazione, abbiamo continuato a ...

