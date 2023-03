Ultime Notizie Roma del 23-03-2023 ore 16:10 (Di giovedì 23 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da Parigi a Marsiglia passando per Tolosa ero anche di 6 sono stati occupati per protestare contro la riforma delle pensioni nella capitale francese riporta le figarò è stato occupato anche il prestigioso liceo Luis Beckham ma sono stati occupati istituti anche in periferia amarti è stato invece occupato il liceo tierra Montpellier gli studenti manifestanti vietano l’accesso alle scuole superiori Agropoli sei già a Liceo San sernin Tolosa Gli studenti hanno organizzato un blocco con i loro genitori e alcuni insegnanti nell’ovest del paese sono bloccati dice isola Harem è già imperian a prestigioso liceo Park di ione si è mobilitato per la prima volta e sono state erette barricate davanti al liceo Les sbrulen are One la politica italiana meloni al consiglio Zeus migranti ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da Parigi a Marsiglia passando per Tolosa ero anche di 6 sono stati occupati per protestare contro la riforma delle pensioni nella capitale francese riporta le figarò è stato occupato anche il prestigioso liceo Luis Beckham ma sono stati occupati istituti anche in periferia amarti è stato invece occupato il liceo tierra Montpellier gli studenti manifestanti vietano l’accesso alle scuole superiori Agropoli sei già a Liceo San sernin Tolosa Gli studenti hanno organizzato un blocco con i loro genitori e alcuni insegnanti nell’ovest del paese sono bloccati dice isola Harem è già imperian a prestigioso liceo Park di ione si è mobilitato per la prima volta e sono state erette barricate davanti al liceo Les sbrulen are One la politica italiana meloni al consiglio Zeus migranti ...

