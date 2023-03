Sequestrato in porto a Genova carico 382 tonnellate pellet (Di giovedì 23 marzo 2023) I militari del II Gruppo della Guardia di Finanza e i funzionari del Reparto Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno Sequestrato, nel porto di Genova, 382 tonnellate di pellet con ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) I militari del II Gruppo della Guardia di Finanza e i funzionari del Reparto Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno, neldi, 382dicon ...

I militari del II Gruppo della Guardia di Finanza e i funzionari del Reparto Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato, nel porto di Genova, 382 tonnellate di pellet con marchi contraffatti e false informazioni sulla provenienza e composizione. Il pellet arrivava da Turchia, Cina, Lettonia ed Egitto.