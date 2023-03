San Pellegrino Terme, nell’Accademia per artisti la musica è anche terapia (Di giovedì 23 marzo 2023) La musica come sostegno per aiutare le persone affette da malattie neurodegenerative come Alzheimer o Parkinson. Domani, venerdì 24 marzo al Casinò di San Pellegrino, in occasione del primo Festival San Pellegrino tenuto dagli allievi dell’Accademia Simposio by Upgrade – Art on demand di San Pellegrino, salirà sul palco anche l’Associazione Genesis che sta collaborando proprio con Upgrade ad un progetto di musicoterapia (lo riporta www.lavocedellevalli.it) Un progetto avviato nel 2018, dalla nascita dell’Accademia che ha sede nel Centro Civico di San Pellegrino, in via San Carlo n.32 (a fianco di Villa Speranza), come racconta Debora Tundo, co-fondatrice dell’Accademia Upgrade: “La Genesis manda da noi alcune persone affette da malattie di Alzheimer ed altre malattie ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 marzo 2023) Lacome sostegno per aiutare le persone affette da malattie neurodegenerative come Alzheimer o Parkinson. Domani, venerdì 24 marzo al Casinò di San, in occasione del primo Festival Santenuto dagli allievi dell’Accademia Simposio by Upgrade – Art on demand di San, salirà sul palcol’Associazione Genesis che sta collaborando proprio con Upgrade ad un progetto di musico(lo riporta www.lavocedellevalli.it) Un progetto avviato nel 2018, dalla nascita dell’Accademia che ha sede nel Centro Civico di San, in via San Carlo n.32 (a fianco di Villa Speranza), come racconta Debora Tundo, co-fondatrice dell’Accademia Upgrade: “La Genesis manda da noi alcune persone affette da malattie di Alzheimer ed altre malattie ...

