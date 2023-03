Proiettili all’uranio impoverito, Mosca: “Si porta l’umanità all’Armageddon” (Di giovedì 23 marzo 2023) “I paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l’umanità sull’orlo di un Armageddon nucleare”. Così l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha risposto ai commenti fatti dall’amministrazione statunitense sull’uranio impoverito. Ieri la Casa bianca aveva bollato come “pretestuose” le rimostranze di Mosca all’invio in Ucraina di munizioni all’uranio impoverito, annunciato lunedì scorso dal Regno Unito. Secondo Washington, le munizioni sarebbero armi utilizzate da decenni e non presenterebbero alcun rischio elevato. Anche la Russia dispone di munizioni di questo genere, da tempo al centro delle polemiche sulla legalità del loro impiego in scenari di guerra passati, dall’ex Jugoslavia all’Iraq. Grazie alla loro densità, assicurano una maggiore ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023) “I paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso diresull’orlo di un Armageddon nucleare”. Così l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha risposto ai commenti fatti dall’amministrazione statunitense sull’uranio. Ieri la Casa bianca aveva bollato come “pretestuose” le rimostranze diall’invio in Ucraina di munizioni, annunciato lunedì scorso dal Regno Unito. Secondo Washington, le munizioni sarebbero armi utilizzate da decenni e non presenterebbero alcun rischio elevato. Anche la Russia dispone di munizioni di questo genere, da tempo al centro delle polemiche sulla legalità del loro impiego in scenari di guerra passati, dall’ex Jugoslavia all’Iraq. Grazie alla loro densità, assicurano una maggiore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... demagistris : L’Inghilterra darà proiettili con uranio impoverito all’Ucraina e poi la propaganda dei guerrafondai occidentali ci… - putino : 'Se la Russia è così preoccupata per i suoi carri armati, basta che li ritirino dall'Ucraina'. Così Stati Uniti com… - Ivan_Grieco : Giuseppe Conte parla di guerra in Ucraina come fosse una partita di calcio. Armi difensive e offensive, missili ter… - ElenaCestino : RT @TgrLeonardo: Il prossimo invio di proiettili all'uranio impoverito all'Ucraìna, materiale che riporta a guerra fredda, Iraq e Balcani.… - Bannata4 : RT @SMaurizi: Per difendere la libertà delle popolazioni dell'#Ucraina dobbiamo ucciderli con proiettili all'uranio impoverito lentamente,… -