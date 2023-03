Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Napoli, Sarri vuole Zielinski alla Lazio: spunta un retroscena negli spogliatoi del Maradona - sportli26181512 : Napoli, Sarri vuole Zielinski alla Lazio: spunta un retroscena negli spogliatoi del Maradona: C'è un futuro da scri… - LuigiLiccardo6 : RT @Spazio_Napoli: Napoli, Sarri vuole portarti via un giocatore simbolo! Le ultime - CalcioNapoli24 : - napolista : #Zielinski non rinnova con il #Napoli. #Sarri lo vuole alla #Lazio (CorSport) Nemmeno lo scudetto cambierà le cose… -

Sul polacco delc'è la Lazio di Maurizio. L'ex tecnico delpensa a Zielinski per sostituire Milinkovic, che ormai è dato in partenza dal club biancoceleste, anche perché Lotito ...: il piano per blindare Osimhen e Kvara. Verso la Lazio del futuro: "Zielisnki è il sogno di". Juve, il PM si da da parte. Friedkin e la Roma, ora è gelo: assenti all'Olimpico dal 9 marzo....del- oggi al Trabzonspor in Turchia - che è ancora il faro di questa selezione nonostante i 35 anni suonati. Si tratta di Francesco Calzona , ex collaboratore di quel Maurizioche '...

Zielinski non rinnova con il Napoli. Sarri lo vuole alla Lazio (CorSport) - ilNapolista IlNapolista

Calciomercato Lazio: Sarri vuole Zielinski. Sarri ha richiesto l’acquisto di più giocatori italiani, ma ha un solo nome in testa per il ruolo di Milinkovic: Piotr Zielinski del Napoli… Leggi ...Nonostante ciò, Maurizio Sarri sta lavorando per poter riportare in alto la squadra guidata da Lotito. Gli unici due nei della stagione sono quelli dell’eliminazione dalla coppe europee. Lazio, Sarri ...