LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Shoma Uno in vantaggio su Malinin! Grassl si ritrova, Rizzo lontano dai primi Tra poco Grassl (Di giovedì 23 marzo 2023) 12.51: Gli azzurri, dunque, non saranno nell'ultimo gruppo ma non era affatto facile visto il LIVEllo altissimo di una gara che si preannuncia incertissima ed appassionante. Grassl è ottavo, staccato di 13 punti dalla zona podio, per Rizzo, invece, l'obiettivo sarà scalare qualche posizione e cercare di piazzarsi fra i primi dieci ma non sarà facile 12.50: E' ottavo Daniel Grassl. L'azzurro totalizza un punteggio di 86.50 (46.10+40.40), dovrà cercare di recuperare qualche posizione nel programma libero 12.48: Prova solida di Daniel che potrebbe essere vicino ai 90 punti, in linea con le aspettative della vigilia. Peccato per il Lutz iniziale ma si è comunque salvato dalla caduta 12.47: Bene la ...

