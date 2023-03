Engineering nella community 'Valore Acqua per l'Italia' di The European House - Ambrosetti (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos/LabItalia) - Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per imprese e Pa, è tra i 33 partner della community Valore Acqua per l'Italia creata da The European House – Ambrosetti, che ieri a Roma ha presentato l'edizione 2023 del Libro Bianco Valore Acqua per l'Italia. Durante l'evento, che ha riunito i maggiori protagonisti istituzionali ed economici del mondo Italiano dell'Acqua, Engineering ha illustrato come le nuove tecnologie possano abilitare e velocizzare l'innovazione e l'efficientamento delle idriche del Paese (il 25% ha più di 50 anni) così come l'intera filiera estesa ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos/Lab) -, leaderdigitalizzazione dei processi per imprese e Pa, è tra i 33 partner dellaper l'creata da The, che ieri a Roma ha presentato l'edizione 2023 del Libro Biancoper l'. Durante l'evento, che ha riunito i maggiori protagonisti istituzionali ed economici del mondono dell'ha illustrato come le nuove tecnologie possano abilitare e velocizzare l'innovazione e l'efficientamento delle idriche del Paese (il 25% ha più di 50 anni) così come l'intera filiera estesa ...

