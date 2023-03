Cosa fare a Roma nel weekend dal 25 marzo al 26 marzo (Di giovedì 23 marzo 2023) Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 25 e domenica 26 marzo? Come ogni settimana, la redazione di Tua City Mag ha selezionato tanti appuntamenti interessanti da segnare in agenda per divertirsi nel fine settimana nella capitale, scopriamoli insieme! Un weekend in compagnia di libri e scrittori Un fine settimana immersi nella lettura, a confronto con autori e autrici e alla scoperta delle più interessanti novità editoriali, ragionando tutti insieme sul concetto di ‘Potere’. E’ questo infatti il tema scelto per la nuova edizione di Libri Come, la festa del Libro e della Lettura. La rassegna torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino a domenica 26 marzo, a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 23 marzo 2023)neldi sabato 25 e domenica 26? Come ogni settimana, la redazione di Tua City Mag ha selezionato tanti appuntamenti interessanti da segnare in agenda per divertirsi nel fine settimana nella capitale, scopriamoli insieme! Unin compagnia di libri e scrittori Un fine settimana immersi nella lettura, a confronto con autori e autrici e alla scoperta delle più interessanti novità editoriali, ragionando tutti insieme sul concetto di ‘Potere’. E’ questo infatti il tema scelto per la nuova edizione di Libri Come, la festa del Libro e della Lettura. La rassegna torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino a domenica 26, a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino ...

