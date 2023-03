Conte ha il futuro segnato: la decisione del Tottenham (Di giovedì 23 marzo 2023) Il futuro di Conte è stato segnato da una decisione presa dal Tottenham. decisione che non sembra essere piaciuta chissà quanto ai tifosi Il destino del tecnico italiano è legato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 23 marzo 2023) Ildiè statoda unapresa dalche non sembra essere piaciuta chissà quanto ai tifosi Il destino del tecnico italiano è legato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... storico900 : @petergomezblog @fattoquotidiano Bene #PD e #Terzopolo. L'ex #M5S ossia il partito di #Conte è filo #Putin e contro… - TuttoMercatoWeb : Conte in Italia, il Tottenham si allena senza di lui. Stellini dirige la seduta in attesa del futuro - rgagliano2011 : #GiuseppeConte ad Haiti avresti un futuro .. Renzi, leggi simbolo di Conte hanno consentito truffe colossali - PicchiRomana : @chiaragribaudo No cara la Meloni non vuole prendere dai poveri per dare ai ricchi come ha fatto Conte con i Bonus.… - CeresiniMarco : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT E Conte parla, parla, parla! Il segretario di un partito che ha rinnegato ogni cosa ma… -