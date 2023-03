Bruxelles accontenta la Germania sugli e-fuel dopo il 2035. L'Italia tagliata fuori

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 marzo 2023) Giorgia Meloni è arrivata asperando nel meglio. “La nostra è una tesi assolutamente di buon senso e confidiamo che possa passare anche per quello che riguarda i biocarburanti”, ha detto la premier prima del Consiglio europeo iniziato oggi. Ma neppure un’ora, mentre lei incontrava gli altri capi di stato e di governo, il vicepresidente della Commissione europea ha spiegato che le uniche deroghe possibili per consentire la vendita di auto con motore a combustione oltre ilriguarderanno i carburanti sintetici. Una modifica ulteriore significherebbe dover portare di nuovo il regolamento in Parlamento, che ha già licenziato il testo in via definitiva. “Qualsiasi altra cosa riaprirebbe l’intero accordo e non è quello che stiamo facendo”, ha detto Frans Timmermans, a margine del pre-vertice del Pse dove ha incontrato ...