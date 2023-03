Borsa: a Tokyo apertura in ribasso ( - 0,87%) (Di giovedì 23 marzo 2023) La Borsa di Tokyo avvia la seduta in calo, seguendo la netta correzione degli indici azionari statunitensi, dopo il rialzo dei tassi di un quarto di punto percentuale da parte della Federal Reserve, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Ladiavvia la seduta in calo, seguendo la netta correzione degli indici azionari statunitensi, dopo il rialzo dei tassi di un quarto di punto percentuale da parte della Federal Reserve, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Borsa: a Tokyo apertura in ribasso (-0,87%) - Economia - ANSA - andreastoolbox : Borsa: a Tokyo apertura in ribasso (-0,87%) #a #Borsa: #Tokyo #in #apertura ??????? - News24_it : Borsa: a Tokyo apertura in ribasso (-0,87%) - fisco24_info : Borsa: a Tokyo apertura in ribasso (-0,87%): Cautela su settore bancario dopo rialzo tassi Fed - Agenzia_Ansa : Borsa: a Tokyo apertura in ribasso (-0,87%) - Economia - ANSA -