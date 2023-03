Amministratore condominiale non paga le bollette e fugge con un milione di euro

(Di giovedì 23 marzo 2023) Un bottino da undi. Con questa somma è fuggito undi Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, facendo perdere le tracce di sé, dopo aver truffato seimila persone.La...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _ItaliaDidacta : La Riforma Cartabia introduce, tra le varie modifiche, alcune novità che riguardano il ruolo dell’amministratore di… - Sonotornato4 : @La7tv Cerasa non è in grado di tirare stoccate neanche al suo amministratore condominiale. - massidanu : @GTossici @Giorgiolaporta Quando tu hai un problema condominiale ti rivolgi a chi ha il compito di risolverlo, ammi… - laleggepertutti : Certificato #Antincendio: l’amministratore condominiale deve richiederlo? - - ToneeyMonroe : @Stronza C'è anche l'amministratore condominiale che sta sul cazzo a tutti, adesso. -

L'nel frattempo si è reso irreperibile. Ne consegue che i condomini, proprietari e/o inquilini, dovranno provvedere nuovamente al pagamento delle utenze. Nel contempo dovranno nominare,...Lo commette per esempio l'di condominio quando, sulla bacheca, ricorda ai condomini morosi il pagamento delle quote, specificando il loro nome e cognome. L'...La somma è devoluta al fondo di cui l'dispone per le spese ordinarie. L'irrogazione ... La multaè una sanzione pecuniaria che regola un rapporto tra privati. L'importo ...

Casale Monferrato, l'amministratore di condominio sparito con i soldi di 1.600 famiglie Open

E al loro fianco il sindaco Federico Riboldi. I condomini vittime dell’amministratore che si è intascato i soldi delle bollette degli immobili gestiti, prima increduli per quanto accaduto e per il ...Un amministratore di condominio è scappato con i soldi di 6mila persone, un milione di euro che i condomini avevano versato per pagare le bollette condominiali. Il fatto è accaduto a Casale Monferrato ...