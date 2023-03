Allattamento al seno, come fare (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – I benefici dell’Allattamento esclusivo sul corretto sviluppo del bambino e sulla prevenzione di numerose malattie sono da tempo riconosciuti dall’Organizzazione mondiale della sanità che considera l’Allattamento uno degli obiettivi prioritari di salute pubblica a livello mondiale. L’Oms raccomanda l’Allattamento in maniera esclusiva fino al compimento del sesto mese di vita. Allattare è facile, ed è possibile farlo ovunque, l’importante è trovare una posizione comoda: la corretta posizione del bambino durante l’Allattamento gli consentirà di poppare bene e di ricevere abbastanza latte, aiuterà inoltre a evitare dolori ai capezzoli: quindi deve essere ben sorretto e in asse; testa di fronte al capezzolo; con la testina libera di muoversi. Quando il bambino è attaccato bene la sua bocca è bene aperta e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – I benefici dell’esclusivo sul corretto sviluppo del bambino e sulla prevenzione di numerose malattie sono da tempo riconosciuti dall’Organizzazione mondiale della sanità che considera l’uno degli obiettivi prioritari di salute pubblica a livello mondiale. L’Oms raccomanda l’in maniera esclusiva fino al compimento del sesto mese di vita. Allattare è facile, ed è possibile farlo ovunque, l’importante è trovare una posizione comoda: la corretta posizione del bambino durante l’gli consentirà di poppare bene e di ricevere abbastanza latte, aiuterà inoltre a evitare dolori ai capezzoli: quindi deve essere ben sorretto e in asse; testa di fronte al capezzolo; con la testina libera di muoversi. Quando il bambino è attaccato bene la sua bocca è bene aperta e ...

