Una ventata di novità per i gruppi WhatsApp ufficiali, arrivano più controlli (Di mercoledì 22 marzo 2023) I gruppi WhatsApp sono croce e delizia del servizio di messaggistica più utilizzato al mondo. Il team di Meta lo sa bene e per questo motivo ha uffiicializzato una serie di importanti implementazioni per le chat collettive, conferendo anche maggiore autorità agli amministratori per i controlli tra i membri. La prima grande novità per i gruppi WhatsApp riguarda la possibilità di avere chat collettive con un numero di partecipanti raddoppiato fino a 1024 persone iscritte. Proprio nell’ottica di ampliare i gruppi, ma nel rispetto di tutti, è stato conferito agli amministratori un nuovo “potere”. Nel momento in cui si condividono inviti di entrata attraverso link, il gestore sarà sempre in grado di selezionare chi far partecipare o meno alla conversazione da una sorta ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Isono croce e delizia del servizio di messaggistica più utilizzato al mondo. Il team di Meta lo sa bene e per questo motivo ha uffiicializzato una serie di importanti implementazioni per le chat collettive, conferendo anche maggiore autorità agli amministratori per itra i membri. La prima grandeper iriguarda la possibilità di avere chat collettive con un numero di partecipanti raddoppiato fino a 1024 persone iscritte. Proprio nell’ottica di ampliare i, ma nel rispetto di tutti, è stato conferito agli amministratori un nuovo “potere”. Nel momento in cui si condividono inviti di entrata attraverso link, il gestore sarà sempre in grado di selezionare chi far partecipare o meno alla conversazione da una sorta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : C’è forse aria di primavera a #GFVIPPARTY? ?? Prepariamoci ad una ventata di freschezza con gli ospiti di stasera: C… - renemarcadella : @francescafagnan Tutti meritati! Una ventata d’aria fresca per la televisione pubblica italiana! DAJE FORTE - LMarnico : @latwittipe Un approccio molto, molto interessante, perché si rivolge a una platea ad oggi ignorata. Anche se quei… - parpagnowow : RT @Favollo2: Il #M5S presenta una mozione per vietare finalmente per legge a ministri e parlamentari di prendere soldi da stati esteri (ve… - MassimoOrazi2 : RT @Favollo2: Il #M5S presenta una mozione per vietare finalmente per legge a ministri e parlamentari di prendere soldi da stati esteri (ve… -