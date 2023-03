Ragazza Down, niente Maturità Genitori e governo contro il liceo 'Nina deve poter fare l'esame' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bologna, il consiglio di classe esclude la studentessa 19enne, i Genitori la ritirano da scuola . Interviene la ministra per le disabilità Locatelli mentre altri istituti hanno proposto di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bologna, il consiglio di classe esclude la studentessa 19enne, ila ritirano da scuola . Interviene la ministra per le disabilità Locatelli mentre altri istituti hanno proposto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gmolaschi : Il liceo Sabin di #Bologna avrebbe negato, secondo @LaStampa, a #Nina (una ragazza con la sindrome di down) la matu… - Amadeus1889 : RT @blackan68873025: L'atleta travone si ??. La ragazza down, no. Il modello PD della Bofogna di Bonaccini. #LGBTQ #famigliearcobaleno http… - blackan68873025 : L'atleta travone si ??. La ragazza down, no. Il modello PD della Bofogna di Bonaccini. #LGBTQ #famigliearcobaleno - Raskoln14117419 : @Valenti63339244 @lucabattanta Solito copione. Si prende il caso estremo ( la ragazza in coma dopo incidente da 20… - YaelRazzoli : RT @CeresaRaffaele: Nina Rosa Sorrentino una ragazza down,suona il violino ,la chitarra,il flauto,sa ballare e il suo sogno è insegnare dan… -