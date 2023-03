Olimpia Milano-Bayern Monaco in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2022/2023 basket (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano-Bayern Monaco, sfida valida come trentesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. La formazione di coach Messina è reduce dalla vittoria trasferta turca in casa del Fenerbahce, recupero della ventiquattresima. Ora, il testa a testa contro i baaresi di coach Trinchieri, match sempre molto sentito in cui i meneghini hanno, ancora una volta, di fatto solo la vittoria a disposizione per poter inseguire la zona playoff. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì 24 marzo, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Olimpia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come trentesima giornata dell’di. La formazione di coach Messina è reduce dalla vittoria trasferta turca in casa del Fenerbahce, recupero della ventiquattresima. Ora, il testa a testa contro i baaresi di coach Trinchieri, match sempre molto sentito in cui i meneghini hanno, ancora una volta, di fatto solo la vittoria a disposizione per poter inseguire la zona playoff. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì 24 marzo, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OlimpiaMI1936 : ???????????????? ??: @FBBasketbol ???? EA7 Emporio Armani Olimpia Milano #insieme #EuroLeague #FBBEA7 #EveryGameMatters… - Sergio37075361 : RT @AlessandroMagg4: LA VISIONE DEL GUAZZ «Non ci sono carri, non ci sono vincitori, non ci sono autisti. C'è solo l'Olimpia Milano. Da sos… - fabiocavagnera : LA VISIONE DEL GUAZZ «Non ci sono carri, non ci sono vincitori, non ci sono autisti. C'è solo l'Olimpia Milano. Da… - OlimpiaMiNews : LA VISIONE DEL GUAZZ «Non ci sono carri, non ci sono vincitori, non ci sono autisti. C'è solo l'Olimpia Milano. Da… - AlessandroMagg4 : LA VISIONE DEL GUAZZ «Non ci sono carri, non ci sono vincitori, non ci sono autisti. C'è solo l'Olimpia Milano. Da… -