La maggioranza si spacca ancora sull’invio di armi all’Ucraina

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La premier non ha dubbi: l’Ucraina va sostenuta, sempre, e ha bisogno di aiuti militari. Giorgia Meloni difende e rivendica la linea del governo. L’Italia, spiega, sta inviando «materiali e componenti già in suo possesso, che, per fortuna, noi non abbiamo necessità di utilizzare» e lo fa «anche per poter tenere la guerra lontana dal resto d’Europa e da casa nostra. Dunque, raccontare agli italiani che se non fornissimo lesi potrebbero aumentare le pensioni o si potrebbero tagliare le tasse è una menzogna che intendo chiamare con il suo nome». Le frasi nette della premier trovano però negli alleati un controcanto stonato, come fa notare Antonio Bravetti sulle pagine della Stampa: «Forza Italia torna a chiedere con insistenza una “soluzione politica” al conflitto». Qualunque cosa voglia dire (forse niente). Mentre la Lega è ...