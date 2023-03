Giornate del ' Fai' il 25 e 26 marzo | riflettori su Ippodromo e Tamerici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FasanoLiveCom : Appuntamento con “eccetera, eccetera…” per presentare le Giornate di Primavera del FAI - BarlettaLiveIt : XXXI Giornate FAI a Barletta. Gli eventi del 25 e 26 marzo - micittastato : Le temperature salgono, le giornate si allungano, all'orizzonte spunta il sentiero dell'infinito Pronti a percorre… - RetweetPalermo : RT @EfeboD: Tornano le giornate di Primavera del Fai: a Palermo 7 aperture straordinarie - positanonews : #Copertina #Capri #GiornateFAIdiPrimavera #Salerno #Sorrento Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appunt… -

Tutti gli orari per le visite guidate di due luoghi - simbolo della città organizzate dal Gruppo Valdinievole... antichi borghi di pescatori e splendidi itinerari nella natura; la perlalago inoltre si caratterizza come meta ideale per ledi intenso relax, essendo un'isola chiusa al traffico ...... temi come competitività sul territorio, aumentonumero di clienti, crescita aziendale in linea con le variazionimercato saranno i focus sui quali verteranno i meeting delle due. ...

Pirelli apre le porte alle giornate del Fai Agenzia ANSA

Il 22 marzo è World Water Day, la Giornata mondiale dell’Acqua, che si celebra dal 1992. L’acqua non è solo un bene fondamentale per la vita e il Pianeta, ma anche per la nostra salute, visto che ...Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con le Giornate Fai di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.