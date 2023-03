Cacciato di casa perché gay, ora andrà a L’Isola dei Famosi: “Minacce e insulti di ogni tipo” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alessandro Cecchi Paone fra le pagine del settimanale Nuovo Tv ha confermato che lui e Simone Antolini – che è stato Cacciato di casa dai genitori perché gay – parteciperanno alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. “Con grande entusiasmo confermo che io e Simone abbiamo ricevuto la proposta di partecipare al reality e ci ha fatto molto piacere. Adesso, quindi, procediamo a lavorare per definire i dettagli”. Come hanno avuto modo di raccontare anche al Maurizio Costanzo Show, quando la loro storia è diventata pubblica Simone Antolini è stato vittima di omofobia, sia sui social, sia fra le mura di casa. “Quando la nostra storia è diventata pubblica sul web Simone ha subìto attacchi omofobi spaventosi. Lui è giovanissimo e non è un personaggio pubblico, quindi è rimasto sconvolto. ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alessandro Cecchi Paone fra le pagine del settimanale Nuovo Tv ha confermato che lui e Simone Antolini – che è statodidai genitorigay – parteciperanno alla prossima edizione dedei. “Con grande entusiasmo confermo che io e Simone abbiamo ricevuto la proposta di partecipare al reality e ci ha fatto molto piacere. Adesso, quindi, procediamo a lavorare per definire i dettagli”. Come hanno avuto modo di raccontare anche al Maurizio Costanzo Show, quando la loro storia è diventata pubblica Simone Antolini è stato vittima di omofobia, sia sui social, sia fra le mura di. “Quando la nostra storia è diventata pubblica sul web Simone ha subìto attacchi omofobi spaventosi. Lui è giovanissimo e non è un personaggio pubblico, quindi è rimasto sconvolto. ...

