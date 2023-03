Xi Jinping preme su Putin per la strada negoziale? La portavoce cinese | «Mosca si è impegnata a riprendere i colloqui di pace con l’Ucraina»

(Di martedì 21 marzo 2023) Nel corso della seconda giornata di visita di Xi, il presidenteil suo omologo russo Vladimirhanno firmato al Cremlino una dichiarazione congiunta «sull’approfondimento del partenariato strategico globale di coordinamento dei due Paesi per la nuova era». Il testo affronta diverse questioni tra cui quello della crisi ucraina, che – è scritto nel testo – «dovrebbe essere risolta attraversodi». A dare conto di quanto accaduto durante idi oggi tra le due delegazioni è stata ladel ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying, che riporta quelle che sembrerebbero essere pressionisull’alleato per scongelare ladei negoziati di ...

"Invitiamo Putin a visitare la Cina entro la fine dell'anno" Il presidente cinese Xiha invitato Vladimir Putin a visitare la Cina entro la fine dell'anno. L'invito arriva all'indomani del ...Li Quiang, fedelissimo del presidente Xi, e' stato eletto dal Congresso Nazionale del ...Li Quiang - molte persone non guardano ogni minuto alla crescita del Pil ma quello che a loroe' ...Per questo la maggior parte è convinta che non è possibile che il leader cinese, Xi, ordini ... Poi c'è la comunità imprenditoriale taiwanese, il gruppo più potente cheper legami più ...

Xi Jinping preme su Putin per la strada negoziale La portavoce ... Open

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il leader cinese punta a sfruttare la disillusione nei confronti degli Stati Uniti e dell'Europa presentando al Sud globale un'alternativa a quella ...