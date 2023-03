Pietro Mennea: dieci anni senza la "Freccia del Sud" (Di martedì 21 marzo 2023) Sono dieci anni che ci ha lasciato ma Pietro Paolo Mennea, classe 1952, è e resterà ancora nei cuori e nella mente di coloro che hanno condiviso con lui l'adrenalina di quei pochi secondi, qualcosa ... Leggi su globalist (Di martedì 21 marzo 2023) Sonoche ci ha lasciato maPaolo, classe 1952, è e resterà ancora nei cuori e nella mente di coloro che hanno condiviso con lui l'adrenalina di quei pochi secondi, qualcosa ...

Atletica, il Ministro Abodi ricorda Mennea Oggi sono esattamente 10 anni dalla scomparsa di uno degli atleti più iconici dello sport italiano e non solo, Pietro Mennea. L'azzurro nativo di Barletta fu medaglia d'oro nei 200 metri ai Giochi di Mosca 1980. A ricordarlo, oltre le innumerevoli iniziative, anche il Ministro Abodi: "Mennea è un riferimento, ... Pietro Mennea: dieci anni senza la "Freccia del Sud" La 'Fondazione Pietro Mennea', una onlus filantropica che oltre agli obiettivi di donazioni e di assistenza sociale ad enti caritatevoli, ha quelli di ricerca medico - scientifica attraverso progetti ... 10 anni dalla scomparsa di Mennea, nel 2024 un museo per ricordarlo Dieci. Sono gli anni passati dalla scomparsa, il 21 marzo 2013, di Pietro Mennea . 10 01 il record europeo sui 100 centrato dallo stesso Mennea a Città del Messico nel 1979, pochi giorni prima del record mondiale sui 200 metri (con 19 72) durato 17 anni e un anno ... Dieci anni fa l'ultimo sprint di Pietro Mennea, il ragazzo del Sud che emozionava con le sue rimonte