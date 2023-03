Naufragio Cutro, ancora un corpo: vittime sono 88 (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ stato recuperato stamane il corpo di un uomo sulla spiaggia di Praialonga, nel crotonese. Si tratta dell’88esima vittima del Naufragio di Steccato di Cutro, avvenuto lo scorso 26 febbraio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ stato recuperato stamane ildi un uomo sulla spiaggia di Praialonga, nel crotonese. Si tratta dell’88esima vittima deldi Steccato di, avvenuto lo scorso 26 febbraio. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Ho nuotato mezzora e quando sono arrivato a terra non c’era nessuno”, è la testimonianza di uno dei sopravvissuti… - SusannaCeccardi : “Gli scafisti ci hanno impedito di chiamare i soccorsi”. Queste sono le parole del superstite del naufragio di Cutr… - silvia_sb_ : Cosa sarebbe successo in un paese normale se fosse stato pubblicato un video come quello del karaoke alla festa di… - RaiNews : Naufragio a Cutro. Recuperato un altro corpo avvistato in mare dai Vigili del fuoco - paki74 : RT @AlbertoLetizia2: I legali dei sopravvissuti al naufragio di #Cutro hanno dimostrato che in 18 casi negli ultimi 4 anni le barche segnal… -

Naufragio di Cutro, trovata la 88esima vittima: è un uomo di 30 anni È stato trovato questa mattina nelle acque di Steccato di Cutro il corpo dell'88esima vittima del naufragio dello scorso 26 febbraio. Si tratta di un uomo di circa 30 anni. Anche lui si trovava sul barcone proveniente dalla Turchia che si è spezzato in due a ... Naufragio di Cutro, recuperato corpo di un uomo: vittime sono 88 I vigili del fuoco hanno recuperato questa mattina il corpo di un'altra vittima del naufragio del barcone di migranti avvenuto a Steccato di Cutro il 26 febbraio scorso . La squadra di soccorso, che non ha mai smesso di perlustrare la zona fin dal giorno della tragedia, a bordo di un ... Naufragio Cutro, trovata 88ma vittima 11.20 Naufragio Cutro, trovata 88ma vittima Il corpo di un trentenne è stato trovato nelle acque davanti a Steccato di Cutro, nel Crotonese. Si tratta dell' ottantottesima vittima del naufragio di migranti ... È stato trovato questa mattina nelle acque di Steccato diil corpo dell'88esima vittima deldello scorso 26 febbraio. Si tratta di un uomo di circa 30 anni. Anche lui si trovava sul barcone proveniente dalla Turchia che si è spezzato in due a ...I vigili del fuoco hanno recuperato questa mattina il corpo di un'altra vittima deldel barcone di migranti avvenuto a Steccato diil 26 febbraio scorso . La squadra di soccorso, che non ha mai smesso di perlustrare la zona fin dal giorno della tragedia, a bordo di un ...11.20, trovata 88ma vittima Il corpo di un trentenne è stato trovato nelle acque davanti a Steccato di, nel Crotonese. Si tratta dell' ottantottesima vittima deldi migranti ... Cutro, la testimonianza: "Dal barcone sparito uno zaino con un milione di euro" TGCOM Mafia, a Crotone letti nomi vittime naufragio I nomi delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro sono stati letti oggi nel corso della manifestazione per ricordare le vittime della mafia a Crotone, proprio davanti al Palamilone, dove ci sono ... Crotone ricorda le vittime delle mafie. Un pensiero anche alle vittime di Cutro Un momento di riflessione collettiva con la lettura dei nomi, a cura degli alunni delle scuole, delle centonovantacinque vittime calabresi per mano delle mafie ma anche delle vittime della tragico ... I nomi delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro sono stati letti oggi nel corso della manifestazione per ricordare le vittime della mafia a Crotone, proprio davanti al Palamilone, dove ci sono ...Un momento di riflessione collettiva con la lettura dei nomi, a cura degli alunni delle scuole, delle centonovantacinque vittime calabresi per mano delle mafie ma anche delle vittime della tragico ...