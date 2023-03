LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: in otto in fuga con tre minuti di vantaggio, fra loro c’è Petilli. Mancano 70 km al traguardo (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 1A tappa DELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 15.00 Dopo due ore la media di corsa è di: 43.974 km/h. 14.55 Meno di 75 km al traguardo! 14.50 Il gruppo rallenta, i fuggitivi proseguono di comune accordo. Il distacco aumenta a 3’25”. 14.45 Ricordiamo gli otto i fuggitivi di giornata: l’italiano Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), poi Ewen Costiou (Arkéa-Samsic), Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla), Simon Carr (EF Education-EasyPost), Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros), Francisco Galván (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). 14.40 La temperatura in corsa si attesa oggi sui 18 gradi ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 1ADELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 15.00 Dopo due ore la media di corsa è di: 43.974 km/h. 14.55 Meno di 75 km al! 14.50 Il gruppo rallenta, i fuggitivi proseguono di comune accordo. Il distacco aumenta a 3’25”. 14.45 Ricordiamo glii fuggitivi di giornata: l’italiano Simone(Intermarché-Circus-Wanty), poi Ewen Costiou (Arkéa-Samsic), Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla), Simon Carr (EF Education-EasyPost), Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros), Francisco Galván (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). 14.40 La temperatura in corsa si attesasui 18 gradi ...

