Hojlund e il calciomercato: la situazione del centravanti dell’Atalanta (Di martedì 21 marzo 2023) Come verrà gestita la situazione del giovane centravanti dell’Atalanta Rasmus Hojlund in ottica calciomercato estivo Rasmus Hojlund è sicuramente uno dei colpi più riusciti dell’Atalanta abbia mai fatto negli ultimi anni: 17 milioni per un predestinato di 19 anni che è diventato titolare in poco tempo a Bergamo. Il danese è a tutti gli effetti l’esempio del centravanti moderno: costruttore e finalizzatore allo stesso tempo con 8 goal e 2 assist (bottino assai promettente). Il calciomercato ormai è alle porte, e le voci nei confronti del ragazzo si stanno facendo più insistenti, ma qual è il piano dell’Atalanta che sta dietro allo stesso Hojlund nonostante queste sirene? Attualmente risulta che il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Come verrà gestita ladel giovaneRasmusin otticaestivo Rasmusè sicuramente uno dei colpi più riuscitiabbia mai fatto negli ultimi anni: 17 milioni per un predestinato di 19 anni che è diventato titolare in poco tempo a Bergamo. Il danese è a tutti gli effetti l’esempio delmoderno: costruttore e finalizzatore allo stesso tempo con 8 goal e 2 assist (bottino assai promettente). Ilormai è alle porte, e le voci nei confronti del ragazzo si stanno facendo più insistenti, ma qual è il pianoche sta dietro allo stessononostante queste sirene? Attualmente risulta che il ...

