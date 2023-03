Figli coppie gay, Ue: "Stati devono riconoscerli" (Di martedì 21 marzo 2023) Bruxelles, 21 mar. - (Adnkronos) - "In linea con la strategia per l'uguaglianza delle persone Lgbtiq 2020-2025, la Commissione è in continuo dialogo con gli Stati membri riguardo all'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ciò comprende anche l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere la filiazione di un minore con genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti dall'Ue". Lo scrive il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders, in risposta ad una interrogazione degli eurodeputati del M5S. Gli Stati membri, precisa Reynders, "sono competenti per l'adozione di misure di diritto di famiglia sostanziale, comprese quelle riguardanti il genere e il contenuto dei documenti e dei moduli standard nazionali relativi al genere". Il diritto dell'Ue, invece, "disciplina le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Bruxelles, 21 mar. - (Adnkronos) - "In linea con la strategia per l'uguaglianza delle persone Lgbtiq 2020-2025, la Commissione è in continuo dialogo con glimembri riguardo all'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ciò comprende anche l'obbligo per glimembri di riconoscere la filiazione di un minore con genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti dall'Ue". Lo scrive il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders, in risposta ad una interrogazione degli eurodeputati del M5S. Glimembri, precisa Reynders, "sono competenti per l'adozione di misure di diritto di famiglia sostanziale, comprese quelle riguardanti il genere e il contenuto dei documenti e dei moduli standard nazionali relativi al genere". Il diritto dell'Ue, invece, "disciplina le ...

