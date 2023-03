Fiato sospeso per Trump. Slitta l'arresto? Cosa ha deciso il grand jury (Di martedì 21 marzo 2023) Donald Trump è in Florida, in attesa dell'«arresto» da lui stesso annunciato via social nel weekend, da parte delle autorità di Manhattan. Mentre New York si prepara alle possibili proteste dei sostenitori dell'ex presidente, rafforzando le misure di sicurezza, non ci sono ancora indicazioni chiare sull'imminente incriminazione del tycoon per la vicenda del pagamento sotto banco di 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio. Lunedì nell'ufficio del procuratore Alvin Bragg, dove siede il grand jury che sta indagando sulla vicenda, è stato ascoltato Robert Costello, un avvocato con stretti legami con l'entourage di Trump e già difensore di Steve Bannon e Rudolph Giuliani. Costello, secondo le indiscrezioni, avrebbe messo in discussione la credibilità dell'ex legale di ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) Donaldè in Florida, in attesa dell'«» da lui stesso annunciato via social nel weekend, da parte delle autorità di Manhattan. Mentre New York si prepara alle possibili proteste dei sostenitori dell'ex presidente, rafforzando le misure di sicurezza, non ci sono ancora indicazioni chiare sull'imminente incriminazione del tycoon per la vicenda del pagamento sotto banco di 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio. Lunedì nell'ufficio del procuratore Alvin Bragg, dove siede ilche sta indagando sulla vicenda, è stato ascoltato Robert Costello, un avvocato con stretti legami con l'entourage die già difensore di Steve Bannon e Rudolph Giuliani. Costello, secondo le indiscrezioni, avrebbe messo in discussione la credibilità dell'ex legale di ...

