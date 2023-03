Ferrari, attacco hacker con richiesta di riscatto: “Non cederemo” (Di martedì 21 marzo 2023) La Ferrari ha subito un attacco hacker con una relativa richiesta di riscatto, riguardante alcuni dati di contatto dei propri clienti. Lo spiega la stessa casa di Maranello, che ha subito affermato di non essere disposta a cedere ad alcuna richiesta da parte dei ricattatori. “Dopo aver ricevuto tale richiesta, abbiamo immediatamente avviato un’indagine in collaborazione con una società di cybersicurezza leader a livello mondiale – si legge nella nota pubblicata da Ferrari -. Inoltre, abbiamo informato le autorità competenti e siamo certi che faranno tutto quanto in loro potere nello svolgimento delle indagini. In linea con la propria policy aziendale, Ferrari non accoglierà nessuna richiesta di ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Laha subito uncon una relativadi, riguardante alcuni dati di contatto dei propri clienti. Lo spiega la stessa casa di Maranello, che ha subito affermato di non essere disposta a cedere ad alcunada parte dei ricattatori. “Dopo aver ricevuto tale, abbiamo immediatamente avviato un’indagine in collaborazione con una società di cybersicurezza leader a livello mondiale – si legge nella nota pubblicata da-. Inoltre, abbiamo informato le autorità competenti e siamo certi che faranno tutto quanto in loro potere nello svolgimento delle indagini. In linea con la propria policy aziendale,non accoglierà nessunadi ...

