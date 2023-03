Crisi cardiaca per Alfredo Cospito, si aggravano le sue condizioni. Adesso si temono altri attacchi degli anarchici (Di martedì 21 marzo 2023) . Sulle condizioni dell’anarchico, riferisce il medico della difesa attraverso il legale dello stesso Cospito, ovvero l’avvocato Flavio Rossi Albertini. Il terrorista nella giornata di oggi, come riferisce La Repubblica, “avvertito un tremore alla mano e di aver avvisato la guardia. Dopo dieci minuti sono arrivati l’infermiera e il medico urlando e dicendo che avevano visto dal monitoraggio un problema al cuore”. Crisi cardiaca per Alfredo Cospito Secondo i sanitari che hanno visitato Cospito, le sue condizioni sarebbero gravi. In tal senso, “i sanitari Erano molto preoccupati, stava morendo. Ha visto un foglio su cui c’era il tracciato del cuore con un grosso sbalzo. Poi la situazione è rientrata e si è stabilizzata”. Subito si è intervenuti per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) . Sulledell’anarchico, riferisce il medico della difesa attraverso il legale dello stesso, ovvero l’avvocato Flavio Rossi Albertini. Il terrorista nella giornata di oggi, come riferisce La Repubblica, “avvertito un tremore alla mano e di aver avvisato la guardia. Dopo dieci minuti sono arrivati l’infermiera e il medico urlando e dicendo che avevano visto dal monitoraggio un problema al cuore”.perSecondo i sanitari che hanno visitato, le suesarebbero gravi. In tal senso, “i sanitari Erano molto preoccupati, stava morendo. Ha visto un foglio su cui c’era il tracciato del cuore con un grosso sbalzo. Poi la situazione è rientrata e si è stabilizzata”. Subito si è intervenuti per ...

