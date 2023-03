Pensioni aprile 2023: cedolino Inps visibile dal 20 marzo, aumenti, date di pagamento e nuova Certificazione unica (Di lunedì 20 marzo 2023) Pensioni aprile 2023: il cedolino Inps è visibile già da oggi, 20 marzo, con gli aumenti spettanti, mentre sono state rese note le date di pagamento agli uffici postali. Per visualizzare il nuovo cedolino, i pensionati devono accedere sul sito dell’Inps, nella propria area riservata “MyInps”, verificando l’importo del trattamento previdenziale del prossimo mese. In ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023): ilgià da oggi, 20, con glispettanti, mentre sono state rese note lediagli uffici postali. Per visualizzare il nuovo, i pensionati devono accedere sul sito dell’, nella propria area riservata “My”, verificando l’importo del trattamento previdenziale del prossimo mese. In ... TAG24.

