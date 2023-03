Pallanuoto femminile | Champions League 2023 | l’Orizzonte sfiderà il Sabadell in semifinale

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il sorteggio per determinare gli accoppiamenti della Final Four della2022-diha stabilito che le spagnole del Matarò affronteranno le magiare del Dunaujvaros, mentre le spagnole del, che ospiteranno la manifestazione, sfideranno le etnee del. Queste saranno le semifinali del 31 marzo, mentre il 1° aprile si giocheranno le finali. Sorteggio ostico, dunque, per le siciliane., Serie A1: la SIS Roma chiuderà in testa la regular season FINAL FOURSemifinali, 31 marzo Assolim CN Mataro (ESP) – Dunaujvarosi VC (HUN) Ekipe Orizzonte ...