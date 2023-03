Non passa la sfiducia al governo sulle pensioni: Macron è salvo. Proteste e cassonetti in fiamme in tutta la Francia, 70 fermi a Parigi (Di lunedì 20 marzo 2023) La mozione del partito indipendente Liot non ha raggiunto la maggioranza dei voti: la decisione salva Macron e il governo della prima ministra Elizabeth Borne. Nelle strade della capitale e di altre grandi città del Paese monta la protesta Leggi su corriere (Di lunedì 20 marzo 2023) La mozione del partito indipendente Liot non ha raggiunto la maggioranza dei voti: la decisione salvae ildella prima ministra Elizabeth Borne. Nelle strade della capitale e di altre grandi città del Paese monta la protesta

