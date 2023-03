Napoli, spari nella notte a Mergellina: 18enne muore in ospedale (Di lunedì 20 marzo 2023) Un 18enne è arrivato in condizioni gravissime, questa notte, all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Il giovane, ferito al torace da un colpo d'arma da fuoco, sarebbe stato centrato... Leggi su ilmattino (Di lunedì 20 marzo 2023) Unè arrivato in condizioni gravissime, questa, all'Vecchio Pellegrini di. Il giovane, ferito al torace da un colpo d'arma da fuoco, sarebbe stato centrato...

