Mostre | a Roma ‘Beginning’ con le foto di AngelinaEmme

(Adnkronos) – Artista autodidatta, pittrice, fotografa, scenografa, AngelinaEmme, alla sua prima personale, propone una serie di lavori autobiografici in 'Beginning', la mostra curata da Alessandra Maria Sette negli spazi della Libreria Eli a viale Somalia, 50, a Roma fino al 26 marzo. Immerse in contesti neo pop, ambienti ricostruiti nello studio che l'artista definisce scenografie, queste fotografie sono racconti di vita. Al centro dell'immagine c'è sempre lei, autrice e protagonista che non teme di esporsi e mostrarsi con il suo carico emotivo. Molti i riferimenti presenti in questi lavori, dai tableaux vivants di ottocentesca memoria che Luigi Ontani ha riportato all'attenzione del pubblico sin dagli anni '80, alle fotografie barocche e surreali di David LaChapelle, ai lavori di ...

