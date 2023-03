Italia, anche Dimarco è ko: Mancini chiama Emerson (Di lunedì 20 marzo 2023) Altro forfait per l'Italia di Roberto Mancini. Gli esami a cui si è sottoposto Federico Dimarco hanno confermato la necessità... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 marzo 2023) Altro forfait per l'di Roberto. Gli esami a cui si è sottoposto Federicohanno confermato la necessità...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Andrebbe spiegata meglio la maternità surrogata, che apre ad un mercato di bambini. In Italia è vietata anche la s… - Inter : #InterFans siamo sicuri che anche voi sarete “pronti a dare tutto” ?? Chi di voi sarà allo ??? per #InterJuventus? P… - Mov5Stelle : 18 Paesi nel mondo stanno testando la riduzione del tempo di lavoro a parità di salario, con importanti risultati s… - RRRibelle : RT @CGzibordi: come provo un poco a spiegare, è una crisi bancaria artificiale, creata ad arte. Ad es Credit Suisse aveva 'CET1 Capital' ci… - NandoPiscopo1 : @SacroFuoco @lu___01 @NicoSchira 1- l'Italia non ha giocatori offensivi 2- a cc bene o male ci siamo 3- ci sono a… -