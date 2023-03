“Il karaoke? Se vedo Porro gli rigo l’auto”. Il Salvini-Crozza è da ridere (Di lunedì 20 marzo 2023) Ogni tanto bisogna anche saper ridere. E voi commensali lo sapete bene: la miglior vendetta è vivere bene. Ecco perché quando abbiamo visto l’imitazione di Matteo Salvini ad opera di Maurizio Crozza abbiamo sorriso e non poco. Anche se ci riguarda. Vi ricorderete forse il famoso video del karaoke tra Salvini e Giorgia Meloni che Nicola Porro ha pubblicato sul suo profilo Instagram, e da cui sono scaturite così tante polemiche. Il video della festa dei 50 anni del leader della Lega arrivava a qualche giorno dalla strage di Cutro e non si capisce bene per quale motivo a sinistra ritengono che – in forza di quanto successo – a Salvini fosse vietato festeggiare il proprio compleanno. Tant’è. Il filmato della Canzone di Marinella ha fatto il giro dei social, dei giornali ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 marzo 2023) Ogni tanto bisogna anche saper. E voi commensali lo sapete bene: la miglior vendetta è vivere bene. Ecco perché quando abbiamo visto l’imitazione di Matteoad opera di Maurizioabbiamo sorriso e non poco. Anche se ci riguarda. Vi ricorderete forse il famoso video deltrae Giorgia Meloni che Nicolaha pubblicato sul suo profilo Instagram, e da cui sono scaturite così tante polemiche. Il video della festa dei 50 anni del leader della Lega arrivava a qualche giorno dalla strage di Cutro e non si capisce bene per quale motivo a sinistra ritengono che – in forza di quanto successo – afosse vietato festeggiare il proprio compleanno. Tant’è. Il filmato della Canzone di Marinella ha fatto il giro dei social, dei giornali ...

