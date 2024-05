Travolse e uccise due donne in A4 - assolto perchè incapace di intendere e di volere

(Di martedì 7 maggio 2024) È stato, perchédie dial momento dei fatti, come accertato da due perizie in fase di indagini, il 39enne che, il 18 febbraio dello scorso anno verso le 2.30, aveva travolto con la sua auto, senza frenare alla barriera autostradale Ghisolfa sulla A4 Torino-Milano, la macchina con a bordo due, Laura Amato, 54 anni, e Claudia Turconi, 59 anni, morte nello schianto...

Uccise due donne al casello dell’A4. Assolto per incapacità d’intendere - Uccise due donne al casello dell’A4. assolto per incapacità d’intendere - È stato assolto dall’accusa di omicidio stradale per totale capacità di intendere di volere Amine Mohamed El Mir, il 39enne italiano di origine marocchina, che nella notte tra il 17 e 18 febbraio 2022 ...

Travolse e uccise due donne in autostrada, assolto per vizio di mente - Travolse e uccise due donne in autostrada, assolto per vizio di mente - Malgrado i disturbi accertati, il 39enne aveva ancora la patente valida. Era stato dichiarato incapace di intendere e di volere in un procedimento per rapina ...

Travolge e uccide due donne, assolto perché incapace di intendere - Travolge e uccide due donne, assolto perché incapace di intendere - È stato assolto, perché incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, come accertato da due perizie in fase di indagini, il 39enne che, il 18 febbraio dello scorso anno verso le 2:30 di ...