Champions - Hummels porta in finale il Borussia Dortmund dopo 11 anni Crolla il Psg

Borussia Dortmund in finale di Champions undici anni dopo l'ultima volta. Battuto il PSG anche in Francia con il risultato di 1-0.Continua a leggere

Hummels monumentale, Emre Can ovunque, Adeyemi in stato di grazia. Mbappé da chi l'ha visto: ecco i voti della semifinale di Champions di ritorno Psg-Borussia Dortmund

“Stiamo vivendo delle sensazioni veramente speciali per tutti quelli che sono in questo club. Ora manca un’altra partita da giocare, siamo vicini ssimi al nostro sogno” . Lo ha detto il difensore del Borussia Dortmund , Mats Hummels dopo il gol ...

Psg-Borussia, moviola: due rigori negati, disastro Var, lacrime per Orsato - Psg-borussia, moviola: due rigori negati, disastro Var, lacrime per Orsato - La prova dell’arbitro nel ritorno della prima semifinale di Champions League analizzata ai raggi X da Graziano Cesari di Mediaset, il fischietto italiano ha ammonito 4 giocatori ...

Hummels manda in finale di Champions il Dortmund, Psg fuori - hummels manda in finale di Champions il Dortmund, Psg fuori - PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Come all’andata così al ritorno: il borussia Dortmund vince 1-0 al Parco dei Principi e stacca il pass per la finale di Wembley dell’edizione 2023/2024 della Champions L ...

Calcio, il Borussia Dortmund è la prima finalista della Champions League! PSG battuto anche in casa per 0-1 - Calcio, il borussia Dortmund è la prima finalista della Champions League! PSG battuto anche in casa per 0-1 - I tedeschi del borussia Dortmund tornano in finale di Champions League dopo 13 anni: la compagine teutonica, dopo aver vinto per 1-0 in casa all'andata, ...