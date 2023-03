I migliori album dei Linkin Park: Hybrid Theory, Meteora, Minutes To Midnight e tanti altri (Di lunedì 20 marzo 2023) Nei migliori album dei Linkin Park troviamo la storia di una rinascita. Nei primi 2000 il nu metal ha trovato nuova linfa proprio grazie a band come quella capitanata dal compianto Chester Bennington, sull’onda di altri mostri sacri come i Limp Bizkit, i Korn, i Deftones e altri nomi eccellenti della nuova onda arrivata dall’altra parte dell’oceano. Oggi i loro brani sono annoverati nella grande storia del rock degli ultimi 20 anni, un vero e proprio punto di rottura nella scena alternativa internazionale. Hybrid Theory (2000) Per molti l’anno zero del nu metal dei primi 2000: Hybrid Theory si impone con merito nella scena internazionale grazie a singoli come Papercut, One Step Closer, Crawling e soprattutto In ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Neideitroviamo la storia di una rinascita. Nei primi 2000 il nu metal ha trovato nuova linfa proprio grazie a band come quella capitanata dal compianto Chester Bennington, sull’onda dimostri sacri come i Limp Bizkit, i Korn, i Deftones enomi eccellenti della nuova onda arrivata dall’altra parte dell’oceano. Oggi i loro brani sono annoverati nella grande storia del rock degli ultimi 20 anni, un vero e proprio punto di rottura nella scena alternativa internazionale.(2000) Per molti l’anno zero del nu metal dei primi 2000:si impone con merito nella scena internazionale grazie a singoli come Papercut, One Step Closer, Crawling e soprattutto In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hallomememe : The Angel and the Dark River per me sono i migliori album della band britannica. Mi piacerebbe farvi sentire altre… - biasioloely : RT @pilloledirock: il 19 marzo 1990 i Depeche Mode pubblicano “Violator”, il loro settimo album in studio e quello che eleva definitivament… - ltsmonique : L'album migliore merita gli outfit migliori - Relycat16 : RT @pilloledirock: il 19 marzo 1990 i Depeche Mode pubblicano “Violator”, il loro settimo album in studio e quello che eleva definitivament… - MissUrsula6 : RT @pilloledirock: il 19 marzo 1990 i Depeche Mode pubblicano “Violator”, il loro settimo album in studio e quello che eleva definitivament… -