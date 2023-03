GF VIP, Davide Donadei derubato a Milano. Il racconto (Di lunedì 20 marzo 2023) Davide Donadei attraverso delle Instagram Stories ha raccontato di essere stato derubato a Milano Davide Donadei in questi giorni ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7 e si trova a Milano. Proprio fuori da un locale, così come ha raccontato l’ex vippone, è stato aggredito da quattro persone che gli hanno sfilato la collana d’oro. Davide ha raccontato l’accaduto sui social: “Ragazzi a Milano mi hanno fregato la mia collana d’oro. Vi spiego brevemente. Non voglio fare queste storie per fare la vittima. Ieri fuori da un locale quattro ragazzi mi hanno aggredito prendendomi in giro. Più che aggredito, spintonato, mettiamola così. La situazione dopo pochi attimi si è subito tranquillizzata. Oggi stavo parlando di questo piccolo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 marzo 2023)attraverso delle Instagram Stories ha raccontato di essere statoin questi giorni ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7 e si trova a. Proprio fuori da un locale, così come ha raccontato l’ex vippone, è stato aggredito da quattro persone che gli hanno sfilato la collana d’oro.ha raccontato l’accaduto sui social: “Ragazzi ami hanno fregato la mia collana d’oro. Vi spiego brevemente. Non voglio fare queste storie per fare la vittima. Ieri fuori da un locale quattro ragazzi mi hanno aggredito prendendomi in giro. Più che aggredito, spintonato, mettiamola così. La situazione dopo pochi attimi si è subito tranquillizzata. Oggi stavo parlando di questo piccolo ...

