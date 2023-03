Francia | riforma pensioni | oggi voto fiducia | ancora scioperi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Oggi il parlamento francese voterà due mozioni di sfiducia al governo sulla riforma delle pensioni - ultimora_pol : ?????? #Francia - #Macron utilizza il potere speciale previsto nell'articolo 49 comma 3 della Costituzione per forzar… - ladyonorato : In #Francia gli scioperi contro la riforma delle pensioni continuano! Oggi sciopero nazionale … - CheGuevaraRoma : RT @DinamoPress: In #Francia la riforma delle #pensioni è passata con lo stato d’eccezione, oggi si vota la mozione di #sfiducia per il gov… - VVazzari : Francia, il giorno delle mozioni di sfiducia. Governo Macron in crisi per la riforma delle pensioni -

Allo stesso tempo, il movimento sociale contro ladelle pensioni continua, con scioperi in diversi settori, trasporti in primo luogo. Alla SNCF il traffico sarà interrotto questo lunedì, in ...E' arrivato il giorno decisivo in, dove oggi pomeriggio l'Assemblée Nationale voterà sulle due mozioni di "censura" al governo ...che ha scavalcato il parlamento per far approvare la...... La presidente della Bce Christine Lagarde interviene davanti al Parlamento europeo;: Il governo affronta una mozione di censura in parlamento dopo aver forzato ladelle pensioni; ...

Francia, ancora proteste contro la riforma delle pensioni: scontri a Parigi TGCOM

Riforma Pensioni, è la giornata della verità in Francia. Dalle 16 il voto sulle mozioni di censura del Governo. Se una viene approvata cade il Governo. E' la giornata della verità in Francia. Oggi si ...Ieri sera Emmanuel Macron, che in caso di sfiducia e caduta del governo scioglierà le camere, ha scritto una lettera in cui auspica che la riforma possa arrivare «in fondo al suo percorso democratico» ...