E' tempo di 'GD Show' Villa Bottini, kermesse dedicata al settore 'Food&Beverage' (Di lunedì 20 marzo 2023) La manifestazione, che resterà aperta fino a domani, è rivolta alle aziende e agli addetti ai lavori del settore. Al taglio del nastro presenti anche il sindaco Mario Pardini e l'assessore Moreno ... Leggi su lanazione (Di lunedì 20 marzo 2023) La manifestazione, che resterà aperta fino a domani, è rivolta alle aziende e agli addetti ai lavori del. Al taglio del nastro presenti anche il sindaco Mario Pardini e l'assessore Moreno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Angelmays65 : RT @Cambiacasacca: Sul 5 c'è lo show dei record. Potremmo iscrivere la schlein per la categoria 'maggior tempo necessario per capire una d… - komboskina : RT @Cambiacasacca: Sul 5 c'è lo show dei record. Potremmo iscrivere la schlein per la categoria 'maggior tempo necessario per capire una d… - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 19 marzo 2023: Resta con me, Lo Show dei Record, Che tempo che fa, F1 GP Arabia Saudita, dati A… - livic751 : RT @Cambiacasacca: Sul 5 c'è lo show dei record. Potremmo iscrivere la schlein per la categoria 'maggior tempo necessario per capire una d… - FilippiGeo : RT @Cambiacasacca: Sul 5 c'è lo show dei record. Potremmo iscrivere la schlein per la categoria 'maggior tempo necessario per capire una d… -