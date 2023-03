Capaccio, la Guardia Costiera sequestra reti da posta per pesca illegale (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli uomini della Guardia Costiera di Agropoli, nel corso di due distinte attività di pattugliamento del litorale, hanno individuato e sequestrato due reti da posta della lunghezza complessiva di circa 1,5 km. Secondo quanto riporta Salerno Notizie, le reti erano posizionate nei pressi del comune di Capaccio Paestum, in località Laura. I militari hanno constatato che gli attrezzi da pesca in questione, tra l’altro sprovvisti della prevista marcatura identificativa, potevano costituire un potenziale pericolo e sicuro intralcio per la navigazione e per le altre attività marittime, in quanto non correttamente segnalati. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli uomini delladi Agropoli, nel corso di due distinte attività di pattugliamento del litorale, hanno individuato eto duedadella lunghezza complessiva di circa 1,5 km. Secondo quanto riporta Salerno Notizie, leerano posizionate nei pressi del comune diPaestum, in località Laura. I militari hanno constatato che gli attrezzi dain questione, tra l’altro sprovvisti della prevista marcatura identificativa, potevano costituire un potenziale pericolo e sicuro intralcio per la navigazione e per le altre attività marittime, in quanto non correttamente segnalati. Segui ZON.IT su Google News.

