Cade dalla scala mentre pota i rami di un albero e uccide la moglie con la motosega

Una morte assurda, quasi impossibile. Una donna di 73 anni ha perso la vota dopo essere rimasta gravemente ferita a un braccio da una motosega a Imbersago, in provincia di Lecco, mentre stava aiutando il marito di 77 anni nel taglio di alcuni pezzi di legna. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, ora al vaglio dei

Imbersago, pota i rami di un albero, cade dalla scala e uccide la moglie con la motosega Corriere Milano

L'uomo ha subito avvisato i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. La 73enne è morta per l'emorragia causata dalla ferita al braccio. Una donna di 73 anni è morta dopo essere rimasta gravemente fer