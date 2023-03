Beach volley, World Tour 2023. I veterani Herrera/Gavira fanno centro! Dominio statunitense nel torneo femminile (Di lunedì 20 marzo 2023) Festa grande per gli spagnoli Herrera e Gavira che alla veneranda età di 40 anni il primo e 35 anni il secondo, conquistano il loro quarto successo in 14 anni di attività di coppia. Dopo quelli di Mosca nel 2015, di Xiamen nel 2016 e di Ostrava nel 2018, a cinque anni di distanza dall’ultimo trionfo gli iberici vincono il torneo Challenge di La Paz e iniziano alla grande la loro rincorsa alla qualificazione olimpica. Herrera/Gavira hanno sconfitto nell’atto conclusivo gli olandesi Boermans/De Groot, alla loro seconda finale assieme dopo quella vinta ad Agadir lo scorso anno con il punteggio di 2-1 (21-17, 15-21, 15-12) al termine di un match spettacolare e divertente. Nella finale per il terzo posto netta affermazione degli austriaci Seidl/Pristauz, al primo turno assieme, che hanno battuto 2-0 ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Festa grande per gli spagnoliche alla veneranda età di 40 anni il primo e 35 anni il secondo, conquistano il loro quarto successo in 14 anni di attività di coppia. Dopo quelli di Mosca nel 2015, di Xiamen nel 2016 e di Ostrava nel 2018, a cinque anni di distanza dall’ultimo trionfo gli iberici vincono ilChallenge di La Paz e iniziano alla grande la loro rincorsa alla qualificazione olimpica.hanno sconfitto nell’atto conclusivo gli olandesi Boermans/De Groot, alla loro seconda finale assieme dopo quella vinta ad Agadir lo scorso anno con il punteggio di 2-1 (21-17, 15-21, 15-12) al termine di un match spettacolare e divertente. Nella finale per il terzo posto netta affermazione degli austriaci Seidl/Pristauz, al primo turno assieme, che hanno battuto 2-0 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereRomagna : Riccione, 200 campi di beach volley e 1.500 atleti al 'Beachline Festival' dal 10 al 16 aprile -… - joargna : Mi serve un quarto per giocare a beach volley prossima settimana. Per ora siamo io, rabiot e vlahovic. Chi viene? - torschlussp4nik : tra una settimana compio gli anni ed effettivamente sono troppo vecchia per andare a giocare a beach volley secondo… - Luxgraph : A La Paz Mengatti/Gottardi si arrendono a Talita/Thamela - Calciodiretta24 : Beach Volley Pro Tour 2023, La Paz: Menegatti/Gottardi ai quarti -