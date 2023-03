Mar Nero | uno dei principali teatri strategici del conflitto ucraino

(Di domenica 19 marzo 2023) Sul New York Times viene analizzato il significato geopolitico che riveste per Russia e Ucrana il teatro del Mar. L’articolo a firma di Matthew Mpoke Bigg mostra come sulla sua importanza strategica convengano entrambe le parti in causa, che si sono accordate per tenere aperto un corridoio neutrale che permetta il passaggio delle merci di esportazione, soprattutto grano e generi alimentari. Il Marsi è trasformato così nella direttrice più ambita militarmente e al tempo stesso in un punto di intesa fra i belligeranti. Il Mar, per lungo tempo dominato dalla Marina militare russa, è diventato il luogo dell’aperta dimostrazione della temerarietà ucraina. Ed è pure diventato uno dei rari punti di accordo fra i due Stati in lotta. La cosiddetta operazione militare speciale russa in Ucraina è costituita in gran parte da un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Ripetere con me: il Mar Nero non è un lago russo. Sulle acque internazionali ci può volare chiunque. Se a Mosca non… - putino : La notizia del momento è che un drone MQ9-Reaper americano si è scontrato nei cieli del Mar Nero con un caccia Su-2… - MarcoFattorini : Il jet russo Su-27 Flanker vola davanti al drone americano Reaper MQ-9 danneggiandone l’elica. La ricostruzione del… - DayanaDiddiDave : RT @TrueReportNet: ?????????? ????' I? ????? ?? ??s?? ?? T??? R????? SULLE ESERCITAZIONI NAVALI CONGIUNTE DELLA NATO NEL MAR NERO Da oggi al 2 ap… - BPetru8 : RT @GranozioRanieri: 20 marzo (Reuters) la Russia ha stabilito le condizioni per accettare ulteriori estensioni dell'accordo sui cereali n… -

Nei giorni scorsi un drone americano in volo sul, dopo essere stato intercettato da due jet russi, era precipitato dando il via a uno scambio di accuse tra Washington e Mosca, con il primo ......In offerta a 21,99 - invece di 25,99 sconto 15% - fino a 2623 Click qui per approfondire Baseus Caricatore USB C rapido 100 W, PD Alimentazione USB C con GaN II Tech 4 porte [2USB - C + ......42 Putin: cibo gratis a Paesi africani se finisce intesa grano La Russia fornirà cibo gratis ai Paesi africani più poveri se l'accordo sull'esportazione del grano dai porti ucraini sulnon ...

Drone americano sul Mar Nero, dove si piazza: la mossa che fa infuriare i russi Il Tempo

Ancora tensioni nei cieli tra Russia e Stati Uniti. Mosca ha reso noto di aver inviato un cacciabombardiere Su-35 nella regione del Mar Baltico in seguito al rilevamento di due bombardie ...