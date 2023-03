Inter-Juve, mano di Rabiot. Materazzi punge: 'E poi si chiedono perché...' (Di domenica 19 marzo 2023) Non si placano le polemiche per il gol di Kostic contro l'Inter, arrivato dopo un probabile fallo di mano del centrocampista della Juventus... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Non si placano le polemiche per il gol di Kostic contro l', arrivato dopo un probabile fallo didel centrocampista dellantus...

