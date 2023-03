Gp Arabia Saudita, Perez vince su Verstappen: Sainz 6° e Leclerc 7° (Di domenica 19 marzo 2023) È Perez a vincere il Gp dell'Arabia Saudita, secondo il compagno di squadra Verstappen, nonostante la partenza in 15esima posizione. Dietro di lui, al terzo posto, Alonso con la Aston Martin. Deludono invece le Ferrari: Sainz chiude al sesto posto davanti a Leclerc settimo. Doppietta Red Bull, insomma, al secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sergio Perez, partito dalla pole position, ha trionfato davanti al compagno di squadra Max Verstappen, autore di una rimonta dalla quindicesima posizione. Carlos Sainz e Charles Leclerc, invece, erano entrambi alle spalle delle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, rispettivamente quarto e quinto. Completano la top ten le due ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Ère il Gp dell', secondo il compagno di squadra, nonostante la partenza in 15esima posizione. Dietro di lui, al terzo posto, Alonso con la Aston Martin. Deludono invece le Ferrari:chiude al sesto posto davanti asettimo. Doppietta Red Bull, insomma, al secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sergio, partito dalla pole position, ha trionfato davanti al compagno di squadra Max, autore di una rimonta dalla quindicesima posizione. Carlose Charles, invece, erano entrambi alle spalle delle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, rispettivamente quarto e quinto. Completano la top ten le due ...

