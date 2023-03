Top&Flop Salernitana-Bologna: Kyriakopoulos e Candreva primeggiano. Male Barrow (Di sabato 18 marzo 2023) Nel tardo pomeriggio di oggi sabato 18 marzo, è andata in scena la gara tra Salernitana e Bologna. La squadra di Paulo Sousa e quella di Thiago Motta si sono affrontate in una partita spumeggiante e ricca di emozioni, in grado di regalare gioie e sofferenze ai propri tifosi. Il risultato finale è stato quello di 2-2. I granata hanno subito sbloccato il match, al 7? minuto con Pirola, che su assist di Candreva ha bucato il portiere rossoblù. Dopo 4 minuti però, i felsinei, sono riusciti a pareggiare i conti con Lewis Ferguson, in grado di impallinare Gullermo Ochoa e fissare il risultato sull’1-1. Nella ripresa gli ospiti sono partiti forte mettendo in difficoltà la compagine campana, ma non riuscendo ad essere velenosi e cinici a sufficienza. Non a caso Boulaye Dia è riuscito al 64esimo minuto a portare in vantaggio i propri compagni. ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Nel tardo pomeriggio di oggi sabato 18 marzo, è andata in scena la gara tra. La squadra di Paulo Sousa e quella di Thiago Motta si sono affrontate in una partita spumeggiante e ricca di emozioni, in grado di regalare gioie e sofferenze ai propri tifosi. Il risultato finale è stato quello di 2-2. I granata hanno subito sbloccato il match, al 7? minuto con Pirola, che su assist diha bucato il portiere rossoblù. Dopo 4 minuti però, i felsinei, sono riusciti a pareggiare i conti con Lewis Ferguson, in grado di impallinare Gullermo Ochoa e fissare il risultato sull’1-1. Nella ripresa gli ospiti sono partiti forte mettendo in difficoltà la compagine campana, ma non riuscendo ad essere velenosi e cinici a sufficienza. Non a caso Boulaye Dia è riuscito al 64esimo minuto a portare in vantaggio i propri compagni. ...

